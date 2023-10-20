Команда «Восточник» блестяще выступила на соревнованиях по тхэквондо в Хабаровске

Команда «Восточник», представляющая АО «Восточный Порт», успешно выступила на ежегодном турнире «Кубок главы Хабаровского муниципального района» по тхэквондо, завоевав четыре золотые, две серебряные, три бронзовые награды.
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