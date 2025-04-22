Намек на замужество? Кабаева скромно похвасталась кольцом на безымянном пальце

Алина Кабаева впервые за долгое время вышла в свет, но блеск кольца на безымянном пальце породил новую волну слухов о личной жизни гимнастки.
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