Тульские спортсменки завоевали медали международных соревнований по киокусинкай

Международные соревнования по киокусинкай "Казанский Барс" среди мальчиков и девочек в возрасте 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, а также мужчин и женщин состоялись в Казани.