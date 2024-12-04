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Тульские спортсменки завоевали медали международных соревнований по киокусинкай

Тульские спортсменки завоевали медали международных соревнований по киокусинкай

Международные соревнования по киокусинкай &quot;Казанский Барс&quot; среди мальчиков и девочек в возрасте 10-11 лет, юношей и девушек 12-13 и 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет, а также мужчин и женщин состоялись в Казани.

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