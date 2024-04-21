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Найден способ защитить от болезни Альцгеймера даже тех, кто предрасположен к ней с рождения

Найден способ защитить от болезни Альцгеймера даже тех, кто предрасположен к ней с рождения

Ученые по всему миру продолжают изучать болезнь Альцгеймера. К сожалению, лекарства от этой болезни изобрести еще не удалось, однако с каждым годом мы узнаем все больше о факторах риска этого недуга и возможной терапии.

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