Найден способ защитить от болезни Альцгеймера даже тех, кто предрасположен к ней с рождения

Ученые по всему миру продолжают изучать болезнь Альцгеймера. К сожалению, лекарства от этой болезни изобрести еще не удалось, однако с каждым годом мы узнаем все больше о факторах риска этого недуга и возможной терапии.
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