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ФСБ задержала агентов украинских спецслужб, передававших сведения о защите Крымского моста

ФСБ задержала агентов украинских спецслужб, передававших сведения о защите Крымского моста

ФСБ задержала агентов украинских спецслужб, передававших сведения о защите Крымского моста По информации УФСБ России по РК и Севастополю, один из задержанных — 45-летний житель республики, передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, и других сведений, связанных с перемещением.

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