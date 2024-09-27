ФСБ задержала агентов украинских спецслужб, передававших сведения о защите Крымского моста По информации УФСБ России по РК и Севастополю, один из задержанных — 45-летний житель республики, передавал сведения о координатах установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, и других сведений, связанных с перемещением.