Французская юридическая фирма Pinna Group изучает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Юристы Валиевой могут оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии
Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
Целая команда юристов - и 130 страниц? Так они, что читать не умеют? А вообще я считаю, что Валиева здесь ни причем, Это нападки не на Валиеву, это продолжение войны Запада против России, ответ на слова Путина о том, что мы не остановимся пока не истребим нацизм. И в этой войне англосаксы хотят сделать из наших спортсменов разменную монету в своих базарно-политических торгах. И никакие обращения и апеляции в суд результатов не изменят. Единственное, что необходимо сделать, так это действительно отказаться от участия в этой показухе. Прекратить финансовые выплаты в ВАДА и в Международный комитет геев, лесбиянок и трансгендеров. И пусть они меняют олимпийский флаг на радужный, а желающие спортсмены- россияне (впрочем какие они россияне) пусть выступают под этим «международным» флагом. А нам надо запретить руководителям спорт комитетов, чинушам и всяким комментаторам нападки на наших спортсменов, и не обращать внимание на «международных политических проституток». Провести с честью наши Игры будущего, потом Игры доброй воли и достойно наградить выдающихся спортсменов… И наших и всех, кто к нам приедет и выступит не побоявшись всяких Бахов с их прибамбахами… И не надо «показывать всему миру, сколько денег недосчитаются в федерациях после ухода России», надо показать, что мы на них просто положили… (Есть такой «покладистый» прибор)
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