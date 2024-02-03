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Юристы Валиевой могут оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

Юристы Валиевой могут оспорить решение CAS в Федеральном суде Швейцарии

Французская юридическая фирма Pinna Group изучает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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Комментарии
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СК
Сергей Кочегаров
Целая команда юристов - и 130 страниц? Так они, что читать не умеют? А вообще я считаю, что Валиева здесь ни причем, Это нападки не на Валиеву, это продолжение войны Запада против России, ответ на слова Путина о том, что мы не остановимся пока не истребим нацизм. И в этой войне англосаксы хотят сделать из наших спортсменов разменную монету в своих базарно-политических торгах. И никакие обращения и апеляции в суд результатов не изменят. Единственное, что необходимо сделать, так это действительно отказаться от участия в этой показухе. Прекратить финансовые выплаты в ВАДА и в Международный комитет геев, лесбиянок и трансгендеров. И пусть они меняют олимпийский флаг на радужный, а желающие спортсмены- россияне (впрочем какие они россияне) пусть выступают под этим «международным» флагом. А нам надо запретить руководителям спорт комитетов, чинушам и всяким комментаторам нападки на наших спортсменов, и не обращать внимание на «международных политических проституток». Провести с честью наши Игры будущего, потом Игры доброй воли и достойно наградить выдающихся спортсменов… И наших и всех, кто к нам приедет и выступит не побоявшись всяких Бахов с их прибамбахами… И не надо «показывать всему миру, сколько денег недосчитаются в федерациях после ухода России», надо показать, что мы на них просто положили… (Есть такой «покладистый» прибор)
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