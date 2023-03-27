Валерий Газзаев: «Если Карпин будет давать результат, то и разговоров не будет. Всегда есть те, кто занимается критиканством»

Валерий Газзаев считает, что слова Валерия Карпина о сборной были сказаны на эмоциях. Напомним, накануне товарищеского матча со сборной Ирака, который Россия выиграла со счетом 2:0, Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера сборной.