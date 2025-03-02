Всего одна ночь без сна творит необратимые вещи с организмом человека: новое исследование

Всего одна ночь без сна — и ваше тело уже начинает работать на износ. Ученые выяснили, что даже 24 часа бодрствования могут изменить состав клеток, отвечающих за иммунную защиту, увеличивая воспаление в организме.
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