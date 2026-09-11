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Зеленский жалуется на удары по «Киевстару», через который идёт управление БПЛА

Зеленский жалуется на удары по «Киевстару», через который идёт управление БПЛА ВС РФ нанесли удар по зданию «Киевстара», заявил Зеленский.

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