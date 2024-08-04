Венгрия и Болгария требуют от МОК пересмотреть доступ боксеров-трансгендеров*

Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress Федерация бокса Венгрии (ФБВ) и Олимпийский комитет Болгарии выразили Международному олимпийскому комитету (МОК) возражения против допуска к женским соревнованиям по боксу на Олимпиаде в Париже спортсменов-трансгендеров*.