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Венгрия и Болгария требуют от МОК пересмотреть доступ боксеров-трансгендеров*

Венгрия и Болгария требуют от МОК пересмотреть доступ боксеров-трансгендеров*

Global Look Press/IMAGO/R4924_italyphotopress Федерация бокса Венгрии (ФБВ) и Олимпийский комитет Болгарии выразили Международному олимпийскому комитету (МОК) возражения против допуска к женским соревнованиям по боксу на Олимпиаде в Париже спортсменов-трансгендеров*.

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