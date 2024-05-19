Путин и Си – кто они такие, чтобы нам угрожать? Трамп не сдержался после встречи лидеров РФ и КНР

Этого и стоило ожидать, мы даже и не сомневались в том, что Трамп взбесится, когда узнает о еще большем сближении России и Китая.
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