В Нижнем Новгороде археологи нашли редкие средневековые рубахи

Остатки редкой одежды раскопали на самом древнем лютеранском кладбище в Нижнем Новгороде.В Нижнем Новгороде во время раскопок на древнейшем из известных на территории Русского государства лютеранском кладбище сделали важные находки: остатки семи средневековых рубах и девяти редких головных уборов допетровских времён.