В США рассказали, чему Трамп посвятит выступление на Генассамблее ООН

Свое выступление на Генассамблее ООН американский лидер Дональд Трамп посвятит вопросам суверенитета, мирных соглашений и международной повестки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мог износиловать:...
- Бывший муж вынес ...
- «Высадить Рубио»:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым