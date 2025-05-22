Футбольный фанат из Орла получил медаль на СВО и дал откровенное интервью

Орловец Денис Комаров с почестями вернулся домой с СВО. На груди красуется медаль «За отвагу», а также ведомственные награды Министерства обороны «За участие в СВО», «За безупречную службу в добровольческом корпусе» и медаль «За вклад в военную медицину».
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