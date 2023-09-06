Агроном рассказал об опасности для здоровья зеленых помидоров

Недозрелые, зеленые томаты могут быть вредными для здоровья, так как содержат алкалоид соланин. Он ядовит и в определенной концентрации может нанести вред организму, рассказал 6 сентября агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.