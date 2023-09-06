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Агроном рассказал об опасности для здоровья зеленых помидоров

Агроном рассказал об опасности для здоровья зеленых помидоров

Недозрелые, зеленые томаты могут быть вредными для здоровья, так как содержат алкалоид соланин. Он ядовит и в определенной концентрации может нанести вред организму, рассказал 6 сентября агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

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