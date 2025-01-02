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Российские ученые создали метод определения возраста янтаря

Российские ученые создали метод определения возраста янтаря

Ученые из Балтийского федерального университета имени И.Канта, при поддержке гранта от Российского научного фонда, разработали инновационный способ определения возраста янтаря, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

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