Российские ученые создали метод определения возраста янтаря

Ученые из Балтийского федерального университета имени И.Канта, при поддержке гранта от Российского научного фонда, разработали инновационный способ определения возраста янтаря, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.
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