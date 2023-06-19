Русская весна

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Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм

Посольство Китая обвинило Лондон в нарушении международных норм

Представитель посольства КНР в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона.

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