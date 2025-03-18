Сухопутный ключ к победе на Черном море За последние дни Одесса несколько раз упоминалась в сводках Министерства обороны РФ.
Ах, Одесса!..
Комментарии
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Надежда
А нам-то что, там было продано всё под чистую, потому запад и хочет, чтобы хохлы воевали за их интересы до последнего. И тем не менее, Крым уже НАШ 11 лет, Донбасс скоро будет наш весь. А за ним падут и остальные! Одесса-русский город и ее ждет Ростов-папа!)😊
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10 час.
Игорь Василевский
А вот о Приднестровье как то подзабыли... А там то же русские живут... А доступ - либо через Гагаузию, либо Одессу... Лично я - за последний вариант.
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3 час.
Игорь Василевский
Должна вернуться
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3 час.
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