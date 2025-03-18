Надежда

А нам-то что, там было продано всё под чистую, потому запад и хочет, чтобы хохлы воевали за их интересы до последнего. И тем не менее, Крым уже НАШ 11 лет, Донбасс скоро будет наш весь. А за ним падут и остальные! Одесса-русский город и ее ждет Ростов-папа!)😊