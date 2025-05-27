FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 924 подписчика

В ГАИ разъяснили, что будет, если нажать кнопку электронного ручника во время езды, и можно ли по правилам это делать

В ГАИ разъяснили, что будет, если нажать кнопку электронного ручника во время езды, и можно ли по правилам это делать

Современные машины всё чаще оснащают не классическим ручным тормозом с рычагом, а его электронным аналогом, так называемым “электроручником”.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх