Сергей Семак: У «Зенита» только один чистый нападающий, а на каждой позиции, по возможности, должно быть по два игрока

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с корреспондентом Sport24 заявил, что на данный момент у петербургской команды только один чистый нападающий — Александр Соболев, тогда как на каждой позиции клуб стремится иметь по два игрока.
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