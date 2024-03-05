7 марта руководство филиала «Смоленскэнерго» проведет «День клиента»

Еженедельно по четвергам директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)