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Смоленская Газета

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7 марта руководство филиала «Смоленскэнерго» проведет «День клиента»

7 марта руководство филиала «Смоленскэнерго» проведет «День клиента»

Еженедельно по четвергам директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин проводит очный прием заявителей по вопросу осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам.

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