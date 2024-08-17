Алкоголизм среди детей: причины и профилактика.

От хронического алкоголизма страдают сотни тысяч людей по всему миру. Эта привычка опасна в любом возрасте, но особенно негативно она отражается на здоровье детей, причем это касается не только физиологического состояния, но и психики.
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