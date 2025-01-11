Пожар в Энгельсе: 80% площади спасено после атаки украинского дрона

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о сокращении площади пожара в Энгельсе на 80% после атаки украинского дрона.
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