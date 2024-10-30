ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    вопрос серьезный конечно, уж сколько раз была борьба с алкоголем, и чем туже затягивали узел, тем хуже было! Люди нач...Пришло время дейс...
  • Александр24
    Ушёл после 8-го класса в техникум, поэтому не изучал ни астрономию, ни этику, ни НВП ( Полный курс военной подготовки...Советские школьны...
  • Александр Попов
    Греф сказал что образование нашим гражданам не нужно. Кредиты впаривать трудно, шибко грамотные.Советские школьны...

Пришло время действовать. Я рассчитываю на поддержку всех здоровых сил, неравнодушных жителей Вологодчины, патриотов России. Мы боремся за будущее

Пришло время действовать. Я рассчитываю на поддержку всех здоровых сил, неравнодушных жителей Вологодчины, патриотов России. Мы боремся за будущее

Мне поступает много обращений с просьбой объяснить суть нашего законопроекта об ограничении продажи алкоголя на территории Вологодской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елька Снежная
надо как в Норвегии вынести маркеты с алкогольной продукцией за пределы города и продавать по часам и по талонам, а на работу сообщать... обществеенное мнение должно порицать выпивох... а лучше нахрен запретить, на Руси не пили и были здоровы
Ответить
42 мин.
лл
лина любимцева
Мне этот алкоголь по-барабану...
Ответить
34 мин.
Елена Смирнова
вопрос серьезный конечно, уж сколько раз была борьба с алкоголем, и чем туже затягивали узел, тем хуже было! Люди начинали пить всякую дрянь, отравлялись соответственно, тут нет каких-то рецептов от алкоголя, всё зависит от самого человека
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх