Пришло время действовать. Я рассчитываю на поддержку всех здоровых сил, неравнодушных жителей Вологодчины, патриотов России. Мы боремся за будущее
Мне поступает много обращений с просьбой объяснить суть нашего законопроекта об ограничении продажи алкоголя на территории Вологодской области.
Комментарии
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надо как в Норвегии вынести маркеты с алкогольной продукцией за пределы города и продавать по часам и по талонам, а на работу сообщать... обществеенное мнение должно порицать выпивох... а лучше нахрен запретить, на Руси не пили и были здоровы
Мне этот алкоголь по-барабану...
вопрос серьезный конечно, уж сколько раз была борьба с алкоголем, и чем туже затягивали узел, тем хуже было! Люди начинали пить всякую дрянь, отравлялись соответственно, тут нет каких-то рецептов от алкоголя, всё зависит от самого человека
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