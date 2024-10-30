Пришло время действовать. Я рассчитываю на поддержку всех здоровых сил, неравнодушных жителей Вологодчины, патриотов России. Мы боремся за будущее

Елька Снежная

надо как в Норвегии вынести маркеты с алкогольной продукцией за пределы города и продавать по часам и по талонам, а на работу сообщать... обществеенное мнение должно порицать выпивох... а лучше нахрен запретить, на Руси не пили и были здоровы