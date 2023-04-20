Вырастите заморское чудо у себя на участке

Уже много лет в моем саду растет необычайно красивый цветок. Конечно, рост поначалу вызывал некоторые трудности, но приложив немного усилий и теперь я могу каждое лето любоваться красотой заграничного чуда в своих краях.
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