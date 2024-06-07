Черноморский флот продолжает эффективно охранять Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слухи по поводу ухода Черноморского флота из Севастополя и заверил, что флот продолжает эффективно охранять город, но сменил тактику: «Флот — это не только корабли.
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