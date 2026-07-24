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Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом

Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом

Названо имя организатора, инициатора и основателя военной выставки под Киевом, где демонстрировали украинские и иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с участием представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и специальных служб, которая была разбита российской армией.

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