Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом

Названо имя организатора, инициатора и основателя военной выставки под Киевом, где демонстрировали украинские и иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с участием представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и специальных служб, которая была разбита российской армией.