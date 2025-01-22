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Александр Дубинский: Гении советуют Зеленскому продолжать атаки на Трампа

Интересный вопрос. Кто советует Зеленскому продолжать нападки на Трампа после инаугурации, вызывая «эффект накопления гнева»? Очевидно, в окружении Бубочки, для которого он давно работает диктором видосиков, кто-то умный решил свести весь негатив Трампа против Украины на 1-го человека.

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