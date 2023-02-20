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На Урале потеплеет после резкого похолодания

На Урале потеплеет после резкого похолодания

В Екатеринбурге резко похолодало минувшей ночью. Столбики термометров к утру опустились до -22 °C, однако это явление будет кратковременным – днем начнет теплеть, и всю неделю будет -10…-15 градусов по ночам, а в дневные часы – комфортные -4…-6°.

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