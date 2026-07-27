Дмитрий Анатольевич на линии: «три цитаты недели» от ДАМа

После трёхнедельного (ровно) молчания в Telegram вновь на связи Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ, заместитель председателя Совета при Президенте РФ по науке и образованию, главный редактор новых школьных учебников по обществознанию для 9–11-х классов, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат премии "Юрист года-2025" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права", председатель партии "Единая Россия".