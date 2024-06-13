Илон Маск сообщил, что большинство акционеров Tesla поддержали выплату ему $56 м...

Илон Маск сообщил, что большинство акционеров Tesla поддержали выплату ему $56 млрдИлон Маск (Elon Musk) заявил, что два ключевых предложения, которые были вынесены на голосование акционеров Tesla — по поводу выплаты Маску гонорара в размере $56 млрд и переноса юридического адреса Tesla из Делавэра в Техас — были приняты с «большим перевесом».