Судорожно понимаю моим темпом, чтобы достичь лимита надо прожить ещё как минимум 200 лет.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Судорожно понимаю моим темпом, чтобы достичь лимита надо прожить ещё как минимум 200 лет.
Свежие комментарии