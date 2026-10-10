США выделят до 4 млн баррелей нефти из стратегического резерва из-за урагана "Исайя"

Нефть смогут получить ExxonMobil и BP America – до 2 млн баррелей каждая. По условиям соглашений компании вернут полученные объемы в 2027-м с дополнительным количеством нефти, сообщила в субботу, 10 октября 2026 года, пресс-служба Министерства энергетики Соединенных Штатов.