Более 200 брендов могут вернуться в Россию с «черного хода»

globallookpress.com/Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de Минпромторг утвердил список брендов, включающий около 200 наименований, которые могут поставляться и реализовываться на территории России без разрешения правообладателя.
globallookpress.com/Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de Минпромторг утвердил список брендов, включающий около 200 наименований, которые могут поставляться и реализовываться на территории России без разрешения правообладателя.
Свежие комментарии