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Более 200 брендов могут вернуться в Россию с «черного хода»

Более 200 брендов могут вернуться в Россию с «черного хода»

globallookpress.com/Manfred Segerer via www.imago-im/www.imago-images.de Минпромторг утвердил список брендов, включающий около 200 наименований, которые могут поставляться и реализовываться на территории России без разрешения правообладателя.

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