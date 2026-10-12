Строители ШМСД начали возводить временный мост через Неву

В Петербурге стартовало строительство рабочего моста через главную водную артерию города. Переправа нужна, чтобы специалисты смогли возвести основной разводной мост для Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).
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