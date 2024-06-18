Nissan выпустил спецверсию спорткара Z в честь 55-летия модели

На американском рынке дебютировало купе в исполнении Heritage Edition. Такой Nissan Z подражает самому первому Datsun 240Z образца 1969 года: преемственность достигнута за счёт ярко-оранжевого колера New Sight Orange и иного оформления переднего бампера.
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