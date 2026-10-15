Мера нужна для гарантированного обеспечения больниц и пациентов препаратами, критически важными для лечения тяжелых и социально значимых заболеваний Правительство Российской Федерации планирует расширить список жизненно важных лекарств, включая препараты для лечения сахарного диабета и онкологических заболеваний, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.
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