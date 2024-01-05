В Норвегии рассказали о противостоянии России расширению НАТО

Рустюм Аминов

Смешные заявления: «Баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами 13 декабря сказал, что Соединенным Штатам Америки необходимо ГАРАНТИРОВАТЬ России, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.» Все прекрасно знают и понимают Ваши ГАРАНТИИ ничего не стоит! Не надо пургу гнать!