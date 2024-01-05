Норвежский политолог Гленн Дисен 4 января сказал, что Россия видит возможность решить проблему будущего возможного вступления Украины в НАТО в освобождении территорий от Харькова до Одессы.
В Норвегии рассказали о противостоянии России расширению НАТО
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Рустюм Аминов
Смешные заявления: «Баллотирующийся на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами 13 декабря сказал, что Соединенным Штатам Америки необходимо ГАРАНТИРОВАТЬ России, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.» Все прекрасно знают и понимают Ваши ГАРАНТИИ ничего не стоит! Не надо пургу гнать!
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