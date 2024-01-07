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Дю Плесси – о слезах Стрикленда на интервью: «Мне жаль Шона, ни один ребенок не заслуживает насилия, но он на 100% лицемер»

Напомним, что ранее Шон Стрикленд заплакал во время интервью, рассказывая о пережитом в детстве насилии со стороны отца.

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