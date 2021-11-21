15+ историй от читателей AdMe.ru, после прочтения которых невольно воскликнешь: «Да ну, мистика какая-то!»

Люди делятся на скептиков и на тех, кто верит в чудеса и мистику. Конечно, всегда можно попытаться объяснить те или иные загадочные вещи с точки зрения логики и науки, но, согласитесь, порой жизнь подкидывает нам действительно странные сюрпризы.