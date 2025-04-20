Как ужиться с енотом?

Заводить в качестве домашнего животного енота становится все более модным по всему миру. Эти пушистые и обаятельные зверьки с хитрой мордочкой нередко вытесняют привычных котов и собак на семейных фотографиях и в лентах социальных сетей.
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