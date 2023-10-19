Раскрыт план ВСУ по атаке на Россию накануне зимы

По словам эксперта, ВСУ утратили перспективы почти на всех направлениях СВО. Эксперт раскрыл план ВСУ по атаке на Россию в преддверии зимы ВСУ собираются устроить атаки на российские ТЭЦ, чтобы лишить российских граждан тепла и света.
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