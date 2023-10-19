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Раскрыт план ВСУ по атаке на Россию накануне зимы

Раскрыт план ВСУ по атаке на Россию накануне зимы

По словам эксперта, ВСУ утратили перспективы почти на всех направлениях СВО. Эксперт раскрыл план ВСУ по атаке на Россию в преддверии зимы ВСУ собираются устроить атаки на российские ТЭЦ, чтобы лишить российских граждан тепла и света.

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