Парня порноактрисы Анастасии Гришман отправили в колонию за убийство возлюбленной

В Санкт-Петербурге суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Хамловского (Чернышова), который в 2022 году расправился со своей девушкой — 26-летней порноактрисой Анастасией Хамловской, известной под фамилией Гришман.