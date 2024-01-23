Парня порноактрисы Анастасии Гришман отправили в колонию за убийство возлюбленной

В Санкт-Петербурге суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Дмитрия Хамловского (Чернышова), который в 2022 году расправился со своей девушкой — 26-летней порноактрисой Анастасией Хамловской, известной под фамилией Гришман.
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