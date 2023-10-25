Глава политбюро ХАМАС высоко оценил позицию России и КНР в СБ ООН

РИАМО - 26 окт. Глава политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию Москвы и Пекина в Совбезе ООН и их вето на предложенную США резолюцию по ближневосточному конфликту.
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