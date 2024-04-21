Путин проведет совещания по паводкам, экономике, посетит съезд РСПП

Отмечается, что на субботу, 27 апреля, у главы государства намечено совещание по экономике. Также в планах Путина - участие в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
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