Patria и General Cherry запускают производство дронов в Финляндии

КИЕВ (ИА Реалист). Финская оборонная компания Patria объявила о партнёрстве с украинским производителем дронов General Cherry (ООО «Центр беспилотных технологий») для совместной разработки и организации производства беспилотных летательных аппаратов на территории Финляндии.
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