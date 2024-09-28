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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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28 сентября – отмечается 19 праздников

28 сентября – отмечается 19 праздников. Выбираем на свой вкус ✅ День тульского пряника ✅ День рассматривания мелочей ✅ Международный день кролика ✅ День работника атомной промышленности ✅ День реки Урал ✅ День банного веника ✅ День генерального директора ✅ День рождения ломбарда ✅ День рождения Конфуция ✅ День улета ✅ День глупых вопросов ✅ Международный день права знать ✅ Всемирный день борьбы против бешенства ✅ День радиоэлектронной разведки ВМФ РФ ✅ День «Сохраните свои фотографии» ✅ День пивопития ✅ День охоты на призраков ✅ День добрососедства.

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