Американский фокус: доллар США упал против основных валют

Доллар США заметно подешевел по отношению к корзине валют, достигнув недельного минимума после того, как опрос показал, что настроения потребителей в США резко упали в начале августа, поскольку америкДоллар США заметно подешевел по отношению к корзине валют, достигнув недельного минимума после того, как опрос показал, что настроения потребителей в США резко упали в начале августа, поскольку американцы высказывали неуверенные прогнозы по всему, от личных финансов до инфляции и занятости.