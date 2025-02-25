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Рогов назвал антироссийскую резолюцию ГА ООН разжигающим конфликт документом

Рогов назвал антироссийскую резолюцию ГА ООН разжигающим конфликт документом

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 24 февраля назвал принятую Генассамблеей ООН антироссийскую резолюцию по Украине позорным документом, направленным на разжигание конфликта.

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