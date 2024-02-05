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Закон, порядок, государство

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"Застыли на месте от страха": увиденное на льду на Русском острове навело жути на жителей

"Застыли на месте от страха": увиденное на льду на Русском острове навело жути на жителей

Жители Приморья заметили на льду в бухте Новик на Русском острове необычное сооружение. Фото, сделанные примерно в 500 метрах от канала, опубликовал Telegram-канал "gorod_vl" (18+).

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